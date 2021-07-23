«Бесконечность не предел»: ведущие «Дома-2» Бородина и Орлова на отдыхе сразили видом роскошных фигур

Ведущие проекта «Дом-2» Ксения Бородина и Ольга Орлова в Instagram поделились красивыми фотографиями со своего зарубежного отдыха. Надо отметить, что выглядят обе красавицы просто великолепно. Особенно впечатляют их роскошные фигуры.

«Бесконечность не предел. Как думаете, раз в год достаточно для того, чтобы перезагрузиться и с новыми силами приняться за работу? Одним маловато будет и 3–4 раза по две недели, другие набираются впечатлений за недельку». Ольга Орлова

«Ольга, вы невероятная красавица. Выглядите просто отпадно», «Дорогая Ксения, вашими ножками невозможно не восхититься. А какая фигурка!» — отметили в комментариях фанаты звезд «Дома-2».

Напомним, что Ксении Бородиной в самое ближайшее время после возвращения с отдыха предстоит развод с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. О причинах пара пока открыто не говорит, предпочитая делать лишь различные намеки.

Известно, что Бородина переписала общий дом с супругом на маму незадолго до того, как отнесла заявление в ЗАГС. При этом Курбан Омаров через представителей говорил, что на жилье он претендовать не намерен. Для него главное, чтобы Бородина не строила преград для его общения с дочкой.

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