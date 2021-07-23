«Накинулись толпой и избили»: Роман Курцын вспомнил, почему стал заниматься спортом

36-летний актер Роман Курцын обладает крепким спортивным телом. Одна из последних его работ — сериал «Ле.Ген.Да», где мужчина сыграл в прямом смысле легенду MMA. Спорт помог молодому артисту пробить себе дорогу в кино. Но как парень в детстве пришел к нему — это отдельная любопытная история.

«До седьмого класса я носил длинные волосы, ходил в пиджаках, в туфлях. Мама шила мне какие-то фраки с погонами. Я приходил на занятия странным, но безумно красивым, — вспоминает актер. — В седьмом классе перешел в другую школу. У нас в семье было туго с деньгами, и у меня не было зимней обуви. Я носил мамины сапоги на каблуках. Придя в школу, переобувался. Ну и увидели одноклассники и накинулись на меня толпой и избили. Я понял тогда, что не могу постоять за себя. Это было поворотным моментом, становлением моего характера. И я стал заниматься спортом».

Мама будущей звезды кино работала секретарем-референтом в Высшем военном командном училище химической защиты. Роман рассказывает, что вырос практически в казармах. Сначала освоил армейский рукопашный бой, потом пошел на карате, получил черный пояс. Дальше — больше. В 17 лет Курцын стал чемпионом России по армрестлингу. В круг его спортивных интересов вошли скачки, жонглирование, бодибилдинг, йога, акробатика, фехтование, брэйк-данс и кикбоксинг. Все это пригодилось молодому человеку в кино.

Однако в юности Роман мог легко свернуть не на ту дорожку. Юноша состоял в банде и на учете в милиции. Его отцу — стражу порядка — нередко приходилось вытаскивать сына из криминальных историй.

«Дети девяностых, мы все были немножко бандитами, тем более в таких провинциях, как Кострома. Я жил в очень криминогенном районе. Там по-другому существовать было нельзя. Ты должен состоять в какой-то банде, а если нет, значит, против всех», — цитирует Курцына издание WomanHit.

И все-таки между спортом и криминалом молодой человек выбрал карьеру артиста, благодаря чему в российском кино есть свой мачо с идеальным телом.

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