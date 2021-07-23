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«Раньше я думала, что со мной что-то не так»: Собчак нежно поздравила Богомолова с 46-летием

Как отметила светская львица, режиссер ее вселенная, мир и счастье.

«Раньше я думала, что со мной что-то не так»: Собчак нежно поздравила Богомолова с 46-летием
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак в Instagram тепло поздравила мужа режиссера Константина Богомолова с 46-м днем рождения.

«Раньше я думала, что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя, и поняла, что «не так» — это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная — все это в тебе. С днем рождения, Константин Богомолов».

Ксения Собчак

«Обожаю вашу пару. С днем рождения, Константин Юрьевич», — отметила бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина. «Удивительный, гениальный, мегакреативный человек», Вы – невероятная пара. Поздравляем», «Очень трогательно и красиво сказала Ксюша», — пишут в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в 2019 году. Причем их торжество получилось очень необычным. В загс они, к примеру, приехала на катафалке, чем несколько смутили всех присутствующих гостей.

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