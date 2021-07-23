«Попку выпятила, а если стринги лопнут»: Бузова в трусиках-невидимках эпично залезла в купель

Ольга Бузова не скрывала, что тяжело переживала разлад с блогером Давидом Манукяном. Тем более, что многие поклонники были уверены в том, что пара вот-вот объявит о женитьбе. Однако до загса дело так и не дошло. Сам шоумен не в лестных тонах отзывался о теперь уже бывшей подружке. Да и Бузова намекала, что Дава был ей неверен. Пока телеведущая участвует в съемках нового проекта, ее экс-возлюбленный тоже без дела не сидит. Он выпустил новый трек, стал ведущим шоу «Дом-2» и завсегдатаем звездных тусовок.

Тем временем Оля не перестает удивлять поклонников соблазнительными кадрами. Светская львица в персиковых трусиках-невидимках эпично залезла в купель, сексапильно оголив свою «пятую точку, как у Кардашьян». Фанаты просто остолбенели. Такого они еще не видели. Многие недоумевают, как Бузова столько времени прятала такой наливной «поплавок».

«Стринги меж булочек не трут?», «Ой-ой! Олюся, поскромнее надо быть», «Везде один разврат», «Зачем так ягодички обтягивать», «Попку выпятила, а если стринги лопнут», «Оденьте Олю! А то ходит все лето полуголая», «Шалунишка», «Проказница», «Чтобы Дава локти кусал?» — писали фолловеры.

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