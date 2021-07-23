Семья обеспокоена: принц Гарри может написать в мемуарах неизвестные ранее факты о своей мачехе

Принц Гарри решил написать мемуары. Уже сейчас герцог Сассекский работает над черновиками, которые передаст в издательство осенью. Книга выйдет в свет в конце 2022 года. Больше всего этого момента опасаются представители дворца. Daily Mail сообщает, что в своих мемуарах Гарри может описать некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз. Как известно, она была в отношениях с его отцом даже тогда, когда тот был женат на принцессе Диане.

«Давайте будем честными, Гарри никогда не был близок с Камиллой. Если он опишет их сложные отношения в книге, это может разрушить основу, которую принц Чарльз закладывает перед тем, как Камилла станет королевой», — пишет издание.

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Напомним, Гарри уже получил аванс за книгу в размере 14,5 миллиона фунтов стерлингов. Все вырученные средства от продажи герцог обещал передать на благотворительность.

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