Просто шикарная: Екатерина Климова в белом халатике женственно прилегла на крупную гальку

На фанатской страничке в Instagram актрисы Екатерины Климовой появилась красивая фотография звезды. На снимке она очень женственно прилегла на крупную гальку около моря. При этом на актрисе можно увидеть только белый халатик. Кадр получился безумно романтичным и красивым.

«Просто шикарная», «Екатерина, в вас невозможно не влюбиться», «Катя выглядит невероятно женственно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Климова – многодетная мать. У нее четверо детей от трех разных мужей.

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В первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым на свет появилась ее дочка Елизавета. От супруга она ушла к актеру Игорю Петренко, которому подарила двух прекрасных сыновей — Корнея и Матвея. От своего третьего мужа актера Гелы Месхи Екатерина Климова родила в 2015 году дочь Беллу. В 2019 году брак звездной актрисы был расторгнут через суд. Отметим, что со всеми мужьями после расставания Екатерина Климова смогла сохранить добрые отношения.

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