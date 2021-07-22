«Шикарный вид»: Анастасия Волочкова потрясла роскошной грудью в купальнике цвета «вырви глаз»

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анастасии Волочковой появилось свежее фото в ярком и сексуальном наряде для пляжа.

Анастасия облачилась в бикини кислотного цвета. Такой сочный лимонный купальник заставил поклонников танцовщицы трепетать перед красотой одной из самых гибких знаменитостей. Балерина эффектно продемонстрировала пышную грудь.

«В красоте и радости!», — подписала фото Волочкова.

Анастасия вынырнула из кристально чистой воды, поэтому лиф ее купальника намок. Так артистка не смогла крыть «лисьи носики» аппетитного бюста.

Фанаты артистки отметили, что Волочкова выглядит потрясающе. Хотя некоторым поклонникам не хватило одной детали — красивого и заботливого мужчины рядом с Анастасией.

«В одиночестве только вот, а так красотка», «Настя, вы прекрасны», «Вам нужно быть в гармонии с любимым», «История с Олегом очень интересная, но короткая была», «Ух, какая барышня», «Шикарный вид», «Что на этот раз одна?», «Анастасия, вы прелесть», «Настенька, красотка наша», «Королева снова на отдыхе», — написали фолловеры Волочковой в комментариях под фото.

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