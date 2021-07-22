«Три килограмма нужно сбросить»: Зара боится за свою фигуру

Исполнительница Зара опубликовала на личной странице в Instagram свежее фото из спортивного зала. Примечательно, что сама знаменитость увидела в собственном отражении лишние килограммы. А вот поклонники советуют кумиру больше не худеть.

Отметим, что Зара запечатлелась после тренировки. Артистка рассказала, что любит бегать, а потом заниматься силовыми упражнениями. А все это для того, чтобы радовать себя и фанатов женственными формами и подтянутым телом.

«Идеально, конечно, утром на рассвете до завтрака пройти или пробежать пять километров, завершив тренировку небольшим комплексом упражнений на ноги и пресс. Либо отработать «наеденное» вечером в спортзале, выбрав на ужин мясо или рыбу с овощами. P.S. Пост-то я написала, а сама понимаю, что три килограмма нужно сбросить», — подчеркнула Зара.

Поклонники исполнительницы не согласились с ней. На фото артистки в облегающих лосинах и кроп-топе они ответили словами восхищения:

«Зара, у вас прекрасная фигура», «Зачем? Вам наоборот лучше так», «Прекрасная Зара! Если Вы еще наберете три килограмма, то не станете менее прекрасной!», «Эталон женственности и красивых форм. Фигура — фантастика, сколько труда и силы воли».

Смотрите также: