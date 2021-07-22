«Безумно талантливый мальчишка»: Лолита выразила симпатию Моргенштерну

В новом интервью 57-летняя певица Лолита Милявская рассказала о нынешнем этапе своего творческого пути и отдельно остановилась на молодых артистах, которые быстро становятся звездами благодаря Интернету.

«Честно говорю: мне интересна молодежь, нравятся их мозги. Единственный вопрос, как ты сам работаешь, если ты возрастной артист. Ведь нужно самостоятельно искать свои тренды и развиваться музыкально. Это не значит, что надо идти в «ТикТок» и петь песни, которые тебе не нравятся, есть чем заниматься. Поляну делить не стоит: она огромная — у всех свое место», — рассуждает Лолита.

Артистка отметила, что в профессии певца есть только один закон — развиваться и анализировать. Руководствуясь им, она слушает чужого мнения о молодых звездах и составляет свое собственное.

«Мне нравится Моргенштерн, я вижу, что он безумно талантливый мальчишка, а в чем-то даже гениальный. Мне нравится молодежное звучание — Клава Кока как певица. Я в состоянии профессионально оценить, чем они занимаются», — цитирует Милявскую журнал «Москвич».

Напомним, что летом Лолита представила свой совместный клип с рэпером Коста Лакоста и у них готовится еще один совместный релиз. В интервью певица отметила, что, начиная с сентября, ее рабочий график вновь наполнен концертными турами — скучать «женщине без комплексов» не придется.

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