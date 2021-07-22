«Либо выхожу замуж, либо беременею»: Кейт Бекинсейл призналась, что никогда не была на свидании

29 июля в российских кинотеатрах выйдет боевик «Красотка на взводе». Актриса Кейт Бекинсейл («Перл-Харбор», «Другой мир», «Ван Хельсинг») вернется на большие экраны, чтобы показать, кого надо бояться. А пока 47-летняя британская артистка активно дает интервью прессе, привлекая внимание к своей личной жизни. В одном из них она призналась, что ни разу не была на нормальном свидании.

«Вы знаете, что я никогда не была на свидании? Я буквально встречаю кого-то, знакомлюсь с ним на работе, а затем либо выхожу за него замуж, либо беременею от него», — рассказала Бекинсейл изданию Extra.

Как-то слабо верится, учитывая, что у актрисы были долгие отношения с актером Майклом Шином, от которого она родила дочь. А потом у нее был брак с режиссером «Другого мира» Леном Уайзманом, который длился более 10 лет. Кроме этих двоих мужчин, в жизни Кейт были и другие романы, а вот нормального свидания, по ее словам, никогда.

Женщина могла бы воспользоваться сайтом знакомств и пойти на свидание вслепую, но ее воротит от одной только мысли об этом.

«Не могу придумать, что-либо ужаснее, чем сидеть перед кем-то, кого я не знаю. А вдруг он мне не понравится, и придется смотреть, как он ест», — сказала она.

Напомним, ранее певица Манижа рассказала об одном провальном свидании, после которого мужчина не захотел с ней больше встречаться.

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