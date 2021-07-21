«Орехом прям в воду»: Бузова в мини-юбке и с чалмой на голове случайно плюхнулась в реку

Ольга Бузова в этом году решила удивлять поклонников. Она перестала вести «Дом-2» и теперь пробует свои силы в новых проектах. Девушка не скрывает, что ей нравится раскрывать в себе новые таланты. Так недавно она сыграла в новой постановке во МХАТе, а потом улетела в Африку на съемки нового проекта ТНТ. На тайных съемках экс-звезда телестройки то и дело хвастается новыми образами.

За последние несколько недель Ольга успела увидеть много диких животных и подержать в руках змею. Она рассказывала, что у нее сложный рабочий график, поэтому тренировки девушка пока отложила. При этом она не скрывает, что поправилась и намерена вернуться в форму. На новых кадрах Бузова предстала в леопардовой блузке и мини-юбке из денима. Колоритный образ дополнила яркая чалма.

Телеведущая решила войти в реку, чтобы добраться до красивого каменистого берега. Сначала Ольга справлялась с задачей, а вот на обратном пути сначала плюхнулось в воду пятой точкой, а потом наклонилась так, что засветила не только длинные ноги, но и нижнее белье. После такого конфуза она долго смеялась.

«Однажды в Африке, день 25. Ваша любимая рубрика ожидание/ реальность, или как говорится „через тернии к звездам“, но, в моем случае — через горную речку к фоточке. Как вам мое жесткое падение в ледяную, Карл, воду. Я так и знала. Без купания не обошлось! Лето же», — написала звезда.

Поклонники привыкли к тому, что Бузова ничего не боится. Многие восхитились ее смелостью, а другие подвергли критике. «Смешная», «В такой мини юбке только в реку и идти», «Антон, посмотри, трусы не видно? — Не видно, Оль, могла бы и надеть», «Оля, как обычно, неугомонная», «Орехом прям в воду», «Трусами сверкнула и орех намочила», — стали писать подписчики.

Смотрите также: