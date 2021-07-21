Воссоединилась с детьми: Бородина в велосипедках и майке с подвязками отметилась в Бодруме

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что не только участники проекта обращаются к ней за советами. Однако в этом году телеведущая переживает не лучший период в жизни. Она подала на развод с мужем Курбаном Омаровым. Девушка предпочла не озвучивать причины такого решения, но намекнула на измены. Примечательно, что она заверила, что не собирается грустить.

Последние несколько недель Ксения то и дело посещала вечеринки и виделась с подругами. Она отметила, что раньше посвящала себя семье, но теперь решила все изменить. Недавно телеведущая побывала в Турции, ее отдых был коротким. А 21 июля она оказалась в аэропорту и сообщила, что продолжит свой отпуск в Бодруме. Спустя несколько часов она воссоединилась с детьми, которые ждали ее на курорте.

В соцсети звезда поделилась кадрами, на которых обнимает дочек Марусю и Теону. Девочки пришли с пляжа в платьях. Они успели загореть. Ксения предстала в велосипедках и белой майке с подвязками. Она подчеркнула фигуру нарядом в спортивном стиле. Телеведущая узнала, что у ее младшей дочки выпали передние молочные зубы. Она поспешила увидеть ее улыбку. К слову, Бородина приехала с подарками.

Поклонники отметили, что она замечательная и заботливая мама. «Как трогательно», «Как же они были без мамы?», «Какой у вас оригинальный наряд», «Ксюша, как всегда, на стиле», «Ура, снова ждем летних закатов», «Вам идет это место», «Какая же красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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