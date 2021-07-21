«Безумно люблю женские тела»: Айза Долматова объяснила, почему выкладывает откровенные фото

В провокационном YouTube-шоу «Вопрос ребром» 36-летнюю Айзу Долматову спросили, почему она в свои годы продолжает выкладывать в социальные сети обнаженные фотографии.

«Мне кажется, в вашем возрасте это уже немножко не комильфо… — сказала девушка из зала. — Ладно я выкладываю, мне 26 лет, я ищу парня. А вы-то куда?!»

Долматова отметила, что такой вопрос мог возникнуть только из-за ненависти российских женщин друг к другу. После этого звезда встала, пригласила девушку подойти и сравнить тела. Фигура Айзы оказалась даже более подтянутой, чем у красавицы, моложе нее на десять лет. И это при том, что бывшая жена Гуфа дважды рожала.

«Мне 36. У меня *** (прекрасный. — Прим. авт.) возраст, у меня двое детей, у меня *** (много. — Прим. авт.) поклонников, у меня молодой человек, у меня *** (много. — Прим. авт.) бабок, и я хочу и выкладываю себя голой, — заявила Айза после сравнения. — Я очень люблю обнаженные фотосессии, я безумно люблю женские тела, и я безумно люблю свое упругое, накаченное, спортивное тело. И я выкладываю свои фотографии не для того, чтобы мне написал какой-то мужик, и не для того, чтобы мне позавидовала какая-то телочка, а для того, чтобы другая женщина посмотрела и сказала: «Вот этой *** (раскованной женщине. — Прим. авт.) 36 лет. Я хочу быть в 36 такой же свободной, независимой и самоуверенной, как она».

Кстати, в той же передаче Долматова призналась, что была против того, чтобы ее в шоу «Музыкалити» посадили на сторону молодого поколения.

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