«Всем прекрасного настроения и удачи!»: сын Ротару показал вечно молодую мать в аэропорту

Звезда эстрады, которой через несколько недель исполнится 74 года, выглядит словно девочка с картинки.

Единственный сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко в Instagram разместил снимок со своей звездной мамой. Вместе они находятся в аэропорту – киевском Борисполе. Судя по всему, семейство собралось лететь на отдых. Надо признать, что выглядит исполнительница, которой в августе исполнится уже 74 года, отлично. Возраст словно над ней не подвластен.

«Всем прекрасного настроения и удачи!» — подписал кадр Руслан Евдокименко. «Тот случай, когда мать выглядит моложе сына», «Отличного отдыха и прекрасного настроения, София Михайловна», «Быть рядом с мамочкой – это счастье. София Михайловна словно знает какой-то секрет вечной молодости», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что своего единственного сына София Ротару родила в 1970 году. Исполнительница сегодня счастливая бабушка. У Руслана двое детей – Анатолий, который родился в 1994 году и София. Ей в этом году уже исполнилось 20 лет.

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