«Двое из ларца – одинаковы с лица!»: Плющенко показал «бегство» младшего сына от братика

Арсений уже очень быстро передвигается по комнате.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram показал игры своих сыновей. На кадрах можно увидеть, как Саша Плющенко играет со своим братиком, а потом Арсений начинает стремительно от него уползать. Любопытно, что фигурист включил в качестве заставки хит группы «Тату» «Нас не догонят».

«Двое из ларца — одинаковы с лица! Арсюха и Саня! Похожи? The sons of the Plushenko Family». Евгений Плющенко

«Они у вас действительно похожи. Достойные сыновья своего отца», «А мне кажется, что один похож на маму, а второй на папу», «Прелестные деточки. Сразу видно, как сильно Саша любит своего братика», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что буквально на днях мама ребят, продюсер Яна Рудковская, наконец-то полностью показала лицо своего младшего сына Арсения. Также она рассказала о суррогатной матери своего малыша. Заметим, что в семье Арсения Плющенко родители ласково называют директором.

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