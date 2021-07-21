«Удачи, Лорен»: принц Уильям подарил торт девушке-боксеру

Принц Уильям — большой поклонник спорта. Он не только сам играет в футбол и теннис, но и активно следит за успехами британских спортсменов.

Так, недавно герцоги Кембриджские побывали на матчах сборной Англии по футболу, а также посетили финальные игры Уимблдона. Накануне Уильям встретился с подающей надежды девушкой-боксером Лорен Прайс. Видеоролик появился в Instagram герцогов Кембриджских.

Будущий король Великобритании обсудил со спортсменкой подготовку к Олимпиаде в Токио и подарил ей торт. Дело в том, что недавно у Лорен был день рождения.

«С 27-м днем рождения! Удачи, Лорен», — именно такая надпись украшала сладкий десерт.

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В интервью Уильяму девушка призналась, что с восьми лет мечтала поехать на Олимпиаду. Также она отметила, что сделает все возможное, чтобы завоевать медаль на главном старте четырехлетия.

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