«Удивительно ладят»: анализ отношений Кейт Миддлтон и принца Чарльза

Более десяти лет назад Кейт Миддлтон стала членом королевской семьи. В день свадьбы с принцем Уильямом Елизавета II подарила им титул герцогов Кембриджских. Стоит отметить, что Кейт смогла очаровать не только королеву, но и всех остальных членов британской монархии. Так, эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Миддлтон «удивительно хорошо ладит» со своим свекром, принцем Чарльзом.

«Ходили слухи, что Уильям и его отец не всегда сходились во взглядах. Но в присутствии Кейт настроение между двумя мужчинами, кажется, улучшалось», — цитирует эксперта Express.

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Проанализировав язык тела, Джуди отметила, что герцогиня смогла сблизить семью. Похоже, у них довольно близкие отношения вне публики.

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