Беременная Костенко в мини-платье с воротником «Клодин» запечатлелась с дочками

Дмитрий Тарасов известен не только своими способностями, как футболиста, но и бурной личной жизнью. Именно после развода с ним Ольга Бузова начала карьеру певицы. А вот сам спортсмен уже через год женился снова. Его избранницей стала «Вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Костенко. Влюбленные даже обвенчались. за три года она подарила избраннику дочек Милану и Еву.

А недавно пара объявила, что ждет пополнение. Костенко рассекретила беременность и призналась, что ждет долгожданного сына. Тарасов, в свою очередь, заверяет, что мечтал о такой семье, где много детей. Примечательно, что возлюбленная спортсмена любит наряжаться. 20 июля она отправилась на прогулку с дочками. Своих наследниц она нарядила в одинаковые джинсовые шорты и зеленые футболки. Ей давно нравится стиль family look.

А вот сама беременная Костенко облачилась в платье в крапинку в стиле бэби-долл с воротником «Клодин». Наряд скрыл ее округлившийся живот.

«Две мои непоседы. Ева у нас еще и капризуля временная ( вы попробуйте сохранить спокойствие, когда за один раз лезут все 4 клыка!! И один маляр, второй давно вылез). Еще каких-то 3,5 месяца и рядом будет коляска. Все будут в теплых куртках и возможно привязаны ко мне, ибо собрать всех в кучу сегодня было нереально. P.S. Я уже выбрала коляску. Показала мужу, он оценил мой выбор и добавил, что такая модель просто создана для пацана», — поделилась она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами с прогулки. «Очень красивая, молодая мама», «Младшенькая мамина», «Дочки прикольные», «Платье у вас прелестное», «Молодая мама, как вас красит это платье», «Вы стали одеваться так стильно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: