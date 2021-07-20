В морском стиле: Джанабаева в белоснежном платье оверсайз с воротником предстала в саду

Альбина Джанабаева раньше выступала с группой «ВИА-Гра», но уже давно она устроит сольную карьеру. Девушка вышла замуж за Валерия Меладзе. Не так давно в интервью они поведали о своей истории любви. Певец ушел от первой жены ради избранницы. При этом он поддерживает отношения с дочками от первого брака. Альбина подарила ему сыновей Константина и луку. А в этом году она родила дочку Агату.

больше по теме В стиле американок: Джанабаева в приталенном платье с принтом polka dot подчеркнула стройные икры Певица решила похвастаться летним нарядом.

Теперь супруги то и дело делятся забавными видео. Они не скрывает, что растить ребенка в уже зрелом возрасте задача непростая. При этом Джанабаева любит одеваться в одной гамме с малышкой. После родов она быстро похудела, но еще не вернулась в форму. При этом летом певица пополнила гардероб платьями и костюмами. Она следит за трендами и не боится экспериментировать.

20 июля Альбина похвасталась новым образом. Она прогулялась по своему саду в белом платье на пуговицах длины миди. Изюминкой наряд оверсайз стал широкий воротник, который называется гюйс. Певица оделась в морской стиле. При этом наряд свободного кроя скрыл изъяны ее фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 42-летняя артистка. «Шикарная», «Какая вы солнечная леди», «Вы выше всяких похвал!», «Платья у вас очень красивые», «Такая нежный образ», «Вы словно из сказки сбежали», «Морячка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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