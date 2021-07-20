«На самом пике моды»: Боня в платье-футляре и монто из перьев подчеркнула стройную фигуру

Виктория Боня уже давно живет в Монако. После участия в шоу «Дом-2» она стала знаменита. Девушка вела разные передачи и участвовала в фотосессиях. А после романа с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом она стала жить на побережье в Монте-Карло вместе с дочкой Анджелиной. Теперь светская львица посещает светские мероприятия и ведет бьюти-блог.

Недавно Виктория посетила Канны, где блистала на фестивале. Она в пышном черном платье с воздушной юбкой позировала фотографам, а на ее шее красовалось колье с бриллиантами. Как оказалось, с собой она взяла много нарядов. Поклонникам также приглянулось платье-футляр с пайетками. Черный наряд-бюстье дополнило монто из белоснежных перьев. Платье подчеркнуло стройную фигуру девушки.

Поклонники осыпали комплиментами Боню. Многие сочли, что именно такие платья больше всего ей идут. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Контраст в цвете и стиле на самом пике моды, черно-белое сочетание является одним из самых модных в весенне-летнем сезоне 2021. Дизайнеры решили контраст стилей объединить с контрастным черно-белым сочетанием, поскольку оно добавляет эффекта и гармонизирует контраст не сочетаемых стилей. Образ Виктории объединил в себе гламур и минимализм. Все четко, лаконично, ни лишних деталей, ни украшений. Гламура добавляют перья на монто и пайетки на платье, причем пайетки черного цвета в цвет платья. Но образ не доработан. Голова живет отдельной стилистической жизнью. Черно-белый контраст требует поддержки на лице. Нужно добавить либо красной помады, либо контраста глазам, или убрать волосы в поддержку минималистического стиля в сочетании с объемными серьгами в поддержку гламура, а контраст „зацепился“ бы с контрастом черного и белого. Одним словом — образ не доработан», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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