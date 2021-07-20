«Досталось сыну и теще»: Стас Пьеха раскрыл подробности нападения на своего 7-летнего наследника

Стас Пьеха оказался в центре скандала. Сына артиста побила соседка, причем сделала она это за детскую шалость. Все произошло 19 июля, а спустя сутки артист решил придать ситуацию огласке.

Исполнитель рассказал подробности нападения на своего наследника и пообещал разобраться в ситуации по закону.

Все случилось на даче, где сын Пьехи проводил время с родителями и бабушкой. 7-летний мальчик дружил с соседскими детьми, что, судя по всему, не очень нравилось их маме. В какой-то момент женщина потеряла терпение и попросила мальчика не ходить к ним в гости, даже несмотря на то, что его папа — сам Стас Пьеха.

«Мне рассказали, что там была некая дружба между ребенком этой женщины, которая нападала, и моим сыном. В какой-то момент он зашел за ним, она его жестко выгнала из дома», — рассказывает исполнитель Пятому каналу.

Ребенок обиделся, и решил отомстить. Он взял наточенный карандаш и вернулся к соседям.

«И проткнул надувной бассейн. После она пришла разбираться.<…> Схватила его за руку, он метра два пролетел и ударился головой», — делится знаменитость.

Разъяренная соседка бросилась в след за ребенком и догнала его во дворе дома. Сначала она откинула мальчика в сторону,а потом досталось и бабушке, которая пыталась встать на защиту внука.

«Сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. На нее вот женщина набросилась с кулаками. Она закрывалась, но через руки попало по голове несколько раз», — рассказал Пьеха.

Мальчик второй день находится в больнице. Как сообщил источник ФАН в медицинских кругах, помимо сотрясения у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму множественные ушибы — груди и бедра. Ребенка тошнит и кружится голова.

Его знаменитый родитель уже успел обратиться к известному адвокату Сергею Жорину и намерен наказать обидчицу.

«Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело по данному факту. Учитывая, что потерпевшему ребенку семь лет, я считаю, что наказание, связанное с лишением свободы, очень и очень вероятно», — поделился Сергей Жорин.

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