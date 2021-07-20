«Плавать не мешает?»: Рудова в крохотных трусиках засветила наливной «поплавок»

Актриса показала, как проводит время в Сен-Тропе. Она не постеснялась оголиться.

Наталья Рудова недавно отметила 38-летие. Она любит устраивать вечеринки и сама часто становится гостьей на тусовках. При этом в кино ей чаще всего достаются роли роковых красоток. Она не скрывает, что хочет сыграть что-то непривычное, показать себя в новом образе. К слову, в сериале «Бихэппи» девушка не постеснялась сняться в эротической сцене, где предстала обнаженной.

В обычной жизни Наталья любит подчеркивать свою женственность. Она носит мини-платья и кроп-топы. По ее словам, оголяться для нее дело сложное. Однако на отдыхе актриса часто демонстрирует фигуру в купальнике. Этим летом она отдыхает в Сен-Тропе с Анастасией Решетовой, экс-возлюбленной Тимати. Артистка то и дело нежится на солнце. На этот раз она поделилась кадрами, на которых резвится в бассейне.

Рудова в лимонном мини-бикини плескалась в воде. При этом она обнажила плоский живот и сверкнула ложбинкой греха. Актриса показала прелести фигуры.

«Папарацци», — написала она.

По всей видимости, кадр сделала Решетова с балкона номера. А позже Наталья уже решила поплавать в море. Девушка плескалась в воде в крошечном бикини. Трусики едва прикрыли ее прелести. Поклонников взбудоражили смелые кадры.

«Ого, как вам хорошо», «Вот это фигура», «Хочется вами любоваться», «Русалка, ну просто сказочное создание», «Эти ноги и талия сводят с ума», «Наташа, хватит дразнить!», «Поплавок что надо», «Лифчик прям прилип», «Грудь плавать не мешает?» — прокомментировали кадры подписчики.

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