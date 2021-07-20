Вилла за 140 тысяч рублей в сутки: сколько стоит отдых российских звезд летом 2021 года

Те, кто проводят отпуск в России, потратились меньше.

В июле российские звезды вывезли детей на отдых. Кто-то улетел за границу, а кто-то остался в России, но затраты на отпуск у всех знаменитостей значительно выше, чем у рядового телезрителя. Журналисты подсчитали, на какие суммы раскошелились наши селебрити.

Подавшая на развод с мужем телеведущая Ксения Бородина на месяц арендовала виллу в горах Бодрума, в Турции. В распоряжении у звезды находятся пять комнат и бассейн. С собой она взяла маму и двух дочек. Цена домика — от 140 тысяч рублей в сутки, авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека стоит от 120 тысяч.

Другая телеведущая, Ксения Собчак, сначала загорала в Италии, а потом уехала купаться на лазурном берегу во Францию. В Сен-Тропе жена Константина Богомолова отдыхает со своим четырехлетним сыном Платоном. Цена за номер в отеле — от 120 тысяч рублей в сутки, перелет бизнес-классом в обе стороны на человека — от 100 тысяч.

Алексей Ягудин вместе с женой Татьяной Тотьмяниной и дочками поселился в одном из самых дорогих отелей Сочи, где есть шикарный бассейн и собственный пляж. Цена за номер — от 50 тысяч рублей в сутки, авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека — от 80 тысяч.

Юлия Барановская увезла троих детей Андрея Аршавина на Алтай, где им очень понравилось прошлым летом. В программе отпуска — активный отдых и экскурсии. Цена за номер в сутки — от 30 тысяч рублей, авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека — от 70 тысяч.

Певица Анна Седокова проводит лето с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой и четырехлетним сыном Гектором на пляжах Майами, в Америке. Цена за номер — от 100 тысяч рублей в сутки, авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека — от 500 тысяч.

Телеведущий Андрей Малахов с женой Натальей и трехлетним сыном Сашей поселились в роскошном швейцарском отеле с видом на Альпы. Цена за номер там — от 90 тысяч рублей в сутки, авиаперелет в обе стороны на человека — от 250 тысяч.

Филипп Киркоров снял виллу в Грецию, где отдыхает со своими родственниками и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Цена за виллу — от 40 тысяч рублей в сутки, авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека — от 100 тысяч.

Такие суммы приводит в своей статье «Комсомольская правда».

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