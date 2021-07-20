Посиделки на лужайке: Нюша облачила модницу-дочку в льняной костюм цвета молока

Певица решила устроить фотосессию у своего особняка. Она намекнула, что ее наследница быстро взрослеет.

Анна Шурочкина, более известная публике как Нюша, уже давно выступает на сцене. Она выпустила множество хитов. Певица делала паузу в творчестве, только когда родила первенца. Она растит дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. Постепенно артистка вернулась в форму и вновь стала покорять публику, уже снимая видео с тиктокерами и записывая дуэты с известными исполнителями.

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При этом теперь Нюша предпочитает большую часть времени посвящать семье. Недавно она отдохнула с родными на Мальдивах. А теперь певица делится кадрами из Москвы. После свадьбы она переехала в дом, чтобы у ребенка была больше пространства для игр. К слову, двухлетняя Симба уже наряжается с мамой для красных дорожек и любит сама себе подбирать аксессуары. 19 июля Шурочкина поделилась нежными кадрами, на которых запечатлелась с наследницей.

Нюша оделась в одном стиле с дочкой. Она предстала в платье-рубашке с принтом. А вот Симба была облачена в льняной костюм в бельевом стиле молочного цвета. Именно такие костюмы актуальны не первый сезон. Этим летом Вера Брежнева, Ольга Бузова и другие звезды носят костюмы-пижамы.

«Все начинается с одного маминого колечка. А потом все вот это вот: „Хочу тату и красные волосы…“ Я еще не знаю, как буду на это реагировать», — написала Нюша.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие признались, что наследница певицы их умилила. «Какие красивые», «Мамина принцесса Симба», «Какая симпатяжка», «Нюша, эта ваша доченька, какая миленькая красавица», «Малышка растет», «Какая она у вас стильная», «Просто кукла», «Я себе такой костюм ищу, а он уже есть у ребенка», — прокомментировали пост подписчики.

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