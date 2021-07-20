Михалкова-Кончаловская показала купальник, в котором чувствует себя «немного некомфортно»

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, Мария, в сторис Instagram представила несколько своих купальников.

«Я скоро еду сначала к моей подруге в Анапу. У них там квартира. А потом в Крым к маме. И мне надо выбрать купальник. Пожалуйста, помогите мне», — заявила звезда и начала показывать пользователям купальники.

Первым на очереди оказался красного цвета. «Он мне очень нравится, но в нем неудобно загорать из-за веревочек. Белый у меня уже был. Мне нравится, что он неброский. Синий. Это мой старый купальник, но я его очень люблю. Он с чашечкой. И это важно», — сказала дочь Толкалиной.

«И вот это последний экземпляр, который я купила вчера. И я, если честно, думаю его сдать. Но я до сих пор в восторге, как это выглядит. Насколько это эстетично и красиво. Но я, если честно, чувствую себя немного некомфортно».

Мария Михалкова-Кончаловская

Напомним, что родители Марии Михалковой-Кончаловской развелись несколько лет назад. Ее отец уже создал новую семью. Мать пока не замужем.

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