«Наша-то, наша, что творит»: Исаев запечатлел безудержные танцы Корневой в купальнике

Юморист из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в сторис Instagram представил безудержные танцы своей коллеги по шоу Ксении Корневой в купальнике у бассейна. Звезда команды изящно подвигалась в такт музыке, чем вызвала смех своих партнеров по команде.

«Наша-то, наша, что творит. Перед выступлением в «Орленке» разминается. Ксюха, ты аккуратнее. Ты перетанцовываешь аниматоров». Сергей Исаев

Напомним, что после ухода из шоу Юлии Михалковой несколько лет назад именно Ксения Корнева и Илана Юрьева стали главными действующими лицами среди девушек в уральской юмористической дружине. На них легла дополнительная нагрузка в некоторых номерах.

Шоу «Уральские пельмени» в эти дни совершает вояж по южным курортам России. Они побывали уже с концертами в таких городах, как Туапсе и Геленджик. На очереди главный город Краснодарского края – Сочи. Там у «Уральских пельменей» состоится сразу два концерта.

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