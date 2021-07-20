«Как же смешно»: Шепелев по фото показал сыну от Фриске, как выглядел в юности с длинными волосами

Телеведущий Дмитрий Шепелев в сторис Instagram опубликовал любопытный снимок из своей юности. На фотографии он запечатлен в белой футболке, с небольшой бородкой и длинными волосами. Именно так телеведущий выглядел когда-то в молодости.

«Платон захотел посмотреть, как я выглядел с длинными волосами. Я попросил маму прислать фото. Как же смешно». Дмитрий Шепелев

Напомним, что Дмитрий Шепелев сейчас счастлив с дизайнером Екатериной Тулуповой. У пары есть совместный сын.

Добавим, что наследника от певицы Жанны Фриске Шепелев уже несколько лет не показывает его бабушке и деду. Они очень сильно переживают по этому поводу. Ни на какие компромиссы с бывшими родственниками телеведущий идти не собирается.

В свое время он в пух и прах разругался с отцом Жанны. Владимир Фриске через СМИ нередко в негативных тонах высказывался о телеведущем.

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