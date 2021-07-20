Источник рассказал, как Ким Кардашьян относится к свиданиям мужа с Ириной Шейк

Рэпер Канье Уэст еще окончательно не развелся со своей знаменитой женой, а уже был замечен ухлестывающим за российской топ-моделью.

Зимой 2021 года стало известно, что американская телезвезда Ким Кардашьян окончательно разводится со своим мужем-рэпером Канье Уэстом и звездные супруги будут совместно растить их четырех детей. А в июне появились сообщения о том, что темнокожий артист уже встречается с моделью из России Ириной Шейк. По крайней мере, именно с ней, а не с женой, музыкант провел свой день рождения.

И хотя в прессе уже появились опровержения того, что модель приняла ухаживания рэпера, журналистов заинтересовало то, как Ким Кардашьян относится в тому, что ее бывших супруг (но официально развод еще не состоялся) отправился на поиски новой любви.

«Ким не возражает против свиданий Канье, — сообщил изданию People источник, близкий к звезде. — Она просто хочет, чтобы он был счастлив».

Этот же инсайдер добавил, что супруги поддерживают дружеские отношения ради своих детей, они регулярно проводят время вместе как семья.

Напомним, Кардашьян и Уэст расстались после почти семи лет брака. Можно сказать, что пара не вынесла богатого на события 2020 года. Несколько месяцев журналисты муссировали слухи о том, что отношения звезд висят на волоске, пока в феврале 2021-го Ким не подала на развод.

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