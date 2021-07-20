«Сезон любви»: Серябкина на речке в Подмосковье порезвилась в воде, засветив «спелые орешки»

Певица Ольга Серябкина в Instagram разместила серию фотографий, на которых она находится на речке в Подмосковье. На снимках, которые были сделаны на закате, звезда запечатлена в красивом купальнике. Певица плещется в воде, показывая публике прелести своей фигуры.

«Сезон любви», — кратко подписала она фотографии.

«Икона стиля. А фигурка какая прекрасная. Ягодицы словно спелые орешки», «Муж великолепно вас запечатлел. Умеет фотографировать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Серябкина в прошлом году впервые вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний Георгий Начкебия. В одной из бесед с журналистами Ольга Серябкина отмечала, что супруг не ревнует ее, когда она выкладывает в Сеть откровенные фотографии. Для этих целей у нее есть стилист. Также звезда рассказывала, что тратит большие деньги на свою одежду. Она предпочитает носить люксовые вещи из-за качества изделий.

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