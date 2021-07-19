Стильная пара: Утяшева в шелковой блузке и зауженных брюках снялась в фотосессии с Волей

Экс-гимнастка приняла участие в фотосъемке для глянца. При этом компанию ей составил Павел Воля, который даже позволил накрасить себе глаза.

Ляйсан Утяшева с юных лет занималась художественной гимнастикой. Она привыкла к победам и поражениям. А после завершения карьеры девушка начала новую жизнь. Она стала бессменной ведущей шоу «Танцы». На сцене спортсменка постоянно появлялась в вечерних платьях. В итоге несколько лет назад она похудела и сменила гардероб. Теперь жена Павла Воли частая гостья на светских раутах.

Обычно Воля помогает жене во всем и готов всегда посидеть с детьми, если Ляйсан нужно уехать по делам. Поклонники не раз восхищались тем, что со сцены юморист часто признается в любви жене. А теперь он принял участие в модной фотосессии для глянца вместе с возлюбленной. Утяшева запечатлела себя в студии в белой блузке из шелка и зауженных черных брюках. Наряд Yves Saint Laurent дополнили туфли-лодочки на шпильке.

А вот Паше подобрали образ в стиле total black. Он даже позволил сделать себе минимальный макияж. Артисту подвели глаза черным карандашом. Такой прием часто используют рокеры. Он позировал на столе рядом с женой, как настоящая супермодель.

Фотосессия получилась очень смелой. Поклонники восхитились образом телеведущей. При этом многие с трудом узнали ее мужа. «Это Паша? Ого!», «Какая парочка», «Очень стильно, пашу и не узнать», «Ляйсан, вы просто тростинка», Ох, красота зашкаливает с каждым кадром», Какой крутой у вас муж, не каждый на такое согласится«, «Это бесподобно, вас ждет подиум», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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