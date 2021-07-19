Полина Гагарина не скрывает, что много работает. При этом девушка не перестает хвастаться тем, что посещает разные страны. Не так давно певица смогла отдохнуть в Греции. Компанию ей составили дети: сын Андрей и дочка Мия. Вернувшись в Москву, артистка возобновила концерты. Для выступлений она всегда облачается в яркие и женственные наряды. Несколько лет назад блондинка смогла похудеть. Теперь она любит подчеркивать свою хрупкую фигуру.

Накануне Полина прилетела в Черногорию. Она рассказала, что выступила на частном мероприятии. При этом у певицы было достаточно времени для прогулки и даже для купания в море. В соцсети она поделилась красочными кадрами. Если по городу артистка ходила в мини-шортах и топе, то на побережье Гагарина уже позировала в белоснежном купальнике. На плечи она накинула рубашку.

Однако поклонники стали обсуждать кадр, на котором певица купается в Которском заливе Адриатического моря. Она предстала в белом лифе и трусиках лавандового цвета. Девушка демонстрировала загорелые формы на фоне гор.

Кто-то из фанатов восхитился ее стройными ногами, а другие пришли в восторг от ее рельефного пресса. «Фигура просто космос!!! Очень красивые и атмосферные фото», «Виды — огонь!», «Лиф от другого комплекта?», «Полина, как всегда, богиня пляжа», «Зачем вообще купальник надела?», «Без макияжа прям подросток», «В белом купальнике еще загорелей», — прокомментировали пост подписчики.

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