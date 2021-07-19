«Хорошо в деревне»: Стеша Маликова покрасовалась в блузке из гипюра и шортах-бермудах

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Певец гордится наследницей, которая недавно окончила МГИМО. При этом она всегда находила время на помощь родителям во всем. Часто девушка сидела дома с маленьким братом Марком. А в прошлом году во время самоизоляции она создала свой бренд одежды. Теперь дочка артистка много сил тратит на свой бизнес, но при этом успевает путешествовать.

Этим летом Маликова успела повеселиться с подругами в Санкт-Петербурге. А не так давно она приехала на Алтай. При этом юная модница каждый раз облачается в новые наряды, когда гуляет. Она любит платья в стиле бэби-долл и гороховый принт. На этот раз для прогулки по березовой роще Стеша выбрала блузку из черного гипюра и белые шорты-бермуды в полоску. Она подчеркнула тонкую талию.

«Хорошо в нашей деревне летом», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Дмитрия. Многие признались, что наряд ее украсил. «Красивая. И наряды супер», «Люблю такие прически», «Прекрасная барышня», «Где мои 20-25 лет, чтобы так одеваться…», «Очень красивый образ!», «Великолепно выглядите и всегда одеты со вкусом. Приятно смотреть!», «Эталонный стиль», «Такая аристократка, вам идут блузки», — прокомментировали пост подписчики.

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