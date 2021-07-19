«Капли падают в ложбинку»: Ани Лорак изящно засветила пышный бюст в намокшем кроп-топе

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она уже не раз получала престижные премии. При этом артистка успевает воспитывать дочку Софию. С мужем Муратом Налчаджиоглу она рассталась около двух лет назад, поэтому на ее плечи легло еще больше хлопот. Но это не мешает Лорак создавать новые хиты, снимать клипы и путешествовать. При этом она всегда уделяет внимание своей внешности.

Этим летом Лорак много путешествует. Недавно она побывала в Киеве, где приняла участие в фотосессии. Теперь певица отправилась в очередную поездку, но место отдыха не рассекретила. Однако на новом фото 42-летняя артистка позировала с намокшими волосами. Она запечатлелась в кроп-топе и джинсах. Ее образ дополняла леопардовая панамка. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) предстала с мокрыми волосами и без макияжа.

Поклонники удивились столь смелому кадру. При этом они заметили, что наряд дивы намок. Они осыпали ее комплиментами. «Капли падают в ложбинку», «Идеальное селфи», «Ох и вид!», «Почему такая мокрая?», «Только из душа?», «Очень милая без макияжа», «Влажная ложбинка, какой кайф», «Такая красота», «Каролина, так пикантно вы еще не выглядели», — прокомментировали кадры подписчики.

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