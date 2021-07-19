«Можно попозже, пожалуйста?!»: Гагарина эмоционально ответила на вопрос о третьем ребенке

Певица убеждена, что обязательно станет мамой в третий раз, но хочет, чтобы это произошло не скоро.

Ляйсан Утяшева в своем YouTube-шоу «Дерзкая готовка» спросила Полину Гагарину, что бы она выбрала: получить «Грэмми» или родить третьего ребенка. Певица немного растерялась, но ответила, что ей астролог предсказал обязательное появление третьего ребенка в жизни. Правда, после этого 34-летняя артистка сделала расстроенное лицо и претворилась плачущей.

«Можно попозже, пожалуйста?! Я хочу походить худой! Еще чуть-чуть худой…» — застонала Полина. «Я тоже оттягиваю этот момент», — поддержала гостью Ляйсан.

После Гагарина призналась, что, если бы беременность и роды проходили быстро, то она бы хоть десять раз стала мамой.

Напомним, у певицы подрастают 13-летний сын Андрей от актера Петра Кислова и 4-летняя Дочь Мия от фотографа Дмитрия Исхакова. Полина состояла в официальных браках с этими мужчинами, но в итоге развелась. В том же интервью она призналась, что начала свой путь к похудению как раз из-за первых родов.

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