Поправившаяся Кети Топурия в платье на пуговицах предстала в домашней обстановке

Кети Топурия уже давно выступает на сцене. Девушка обладает не только сильным вокалом, но и привлекательной внешностью. Она выступает с группой «А’Студио». Не раз поклонники восхищались ее вкусом в одежде. Певица не боится экспериментировать и носит наряды сложного кроя. Она в этом году снова стала мамой. После родов артистка вскоре похудела. Однако недавно она посетовала, что опять набрала вес после поездки в родную Грузию.

Примечательно, что Кети умело маскирует лишние килограммы. На фестивале «Жара» она выступала в комбинезонах и брюках с корсетами. Певица подчеркивала только достоинства своей фигуры. А 19 июля она решила поделиться редкими домашними кадрами. Топурия предстала в платье на пуговицах с цветочным принтом. Девушка покрасовалась со своей любимой собакой. При этом она показала себя во весь рост.

Певица недавно сменила прическу и покрасилась. Поклонники восхитились преобразившейся артисткой. При этом многие заметили, что у Кети выпирает живот. «Такая красивая», «Ваша собака чудесная», «Ой, какое платье», «Животик виден», «Я не верила, что вы поправились», «Платье так вам идет, но это живот виден?», «Топурия всегда на стиле», «Какие милые кадры», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, «А’Студио» мечтает о большой семьей. Она признавалась, что на двоих детях останавливаться не собирается.

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