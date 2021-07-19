Яркая и стильная: поправившаяся Бузова в джинсовой мини-юбке не скрыла загорелые бедра

Ольга Бузова уже давно является одной из самых популярных девушек в России. Она не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Девушка часто наряжается на светские мероприятия, а также экспериментирует с прическами и макияжем. В этом году телеведущая не раз удивляла публику не только образами, но и новой работой. Как известно, теперь она играет во МХАТе, а не так давно артистка приехала в Африку, где находится на новых съемках.

Пока Ольга предпочитает не рассказывать о том, что происходит в саванне. При этом ей нравится наряжаться в модные летние образы. А так как после поездки в Италию телеведущая призналась, что поправилась, то теперь она пытается вернуться в форму. При этом артистка не стесняется демонстрировать свою фигуру. Накануне Бузова предстала в Африке в алом топе с пышными рукавами и джинсовой мини-юбке. Она засветила загорелые бедра.

«Для кого-то лето это время отдыха, солнца. А для кого-то — работа. И не просто трудовые будни, а сражение за жизни других. Те, кто до сих пор работает в „красной зоне“ — вы настоящие герои!» — написала звезда.

Поклонники посчитали, что Ольга прекрасно выглядит. Ее наряд только подчеркнул формы знаменитости. «Прекрасная», «Тебе очень идет блонд», «Стала выглядеть, как мамасита», «Шикарно выглядит», «Выглядит на миллион», «Ах ноги, ноги», «Как хорошо с прикрытым орешком», «Красотка! Как вам хорошо в красном», «Оля и мини-юбки — идеально», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: