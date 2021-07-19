Лолита рассказала, что соперничала с Заворотнюк за роль в «Моей прекрасной няне»

Певица ходила на пробы в сериал, хотя и понимала, что это не ее история.

Ведущая «ДНК-шоу», певица Лолита Милявская сделала ход конем — в новом выпуске своей передачи на канале «Пятница!» сама села в кресло гостя, сдала ДНК-тест и узнала, какие тайны хранят ее гены.

В частности, 57-летняя звезда призналась телезрителям, что у нее есть талант проигрывать.

«В этом мне помог психолог. Она заставила меня ходить на кастинги. Например, сериал «Моя прекрасная няня». Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала, и естественно не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль», — вспоминает Лолита.

Еще один подарок от генов — это предпринимательская жилка. Певица поделилась, что в студенчестве торговала сапогами и лифчиками, чтобы заработать деньги на жилье.

«В институте я шла на красный диплом, при этом работала манекенщицей. Когда я поняла, что через год выпущусь, а у меня нет ни квартиры, ни денег, то занялась фарцовкой. Мне было дико стыдно и неудобно, но я придумала вставать в шесть утра на толкучке в Тамбове и торговать сапогами и лифчиками, собирая на комнату в коммуналке. Потом посчитала деньги и поняла, что на самую дешевую комнату в Москве мне хватит», — поделилась Милявская.

Полный выпуск «ДНК-шоу» с откровениями его ведущей смотрите на видеосервисе Premier.

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