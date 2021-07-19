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«Догуливай юность по полной!»: Анита Цой поздравила сына с 29-летием

Ранее певица высказывалась о том, что уже хочет нянчить внуков.

«Догуливай юность по полной!»: Анита Цой поздравила сына с 29-летием
Анита Цой поздравила сына с днем рождения. Фото: Global Look Press

19 июля певица Аница Цой поздравила в Instagram с днем рождения своего единственного сына Сергея. В 2021 году молодому человеку исполнилось 29 лет.

Судя по всему, наследник артистки и топ-менеджера «Роснефти» Сергея Цоя еще не женат и не стремится сделать звездную маму бабушкой. А 50-летняя Анита и рада такому положению дел.

«29 лет — прекрасная пора! Догуливай юность по полной! Дерзко занимайся карьерой, совершай мощные взлеты и победы, проводи больше времени с друзьями, интересных открытий и путешествий, набирайся бесценного опыта, пока еще свободной жизни! Будь счастлив, дорогой!» — поздравила сына певица.

Хотя, когда Сергей отмечал 27-летие, она говорила о том, что уже хочет внуков. В одном из интервью Анита делилась с журналистами, что предпочла бы невестку-кореянку, чтобы род Цой продолжился и сохранил национальные традиции.

Сергей Цой-младший
Сын Аниты Цой, Сергей, отмечает 29-летие. Фото: instagram.com/anitatsoy

В день рождения сына артистка опубликовала фотографии наследника, который вырос точной копией отца, а в сториз показала, что готовит к праздничному столу пирожные с заварным кремом.

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