«До сих пор не понимаю»: дочь Якубовича окончила МГИМО с красным дипломом

Варвара теперь профессиональная журналистка, хотя уже начала карьеру певицы.

В 2021 году свое обучение в вузе завершила 23-летняя дочь Леонида Якубовича, Варвара. Девушка закончила магистратуру МГИМО на факультете международной журналистики. Во время обучения девушка работала в информационном агентстве и сейчас продолжает писать новости.

«До сих пор не понимаю, каким образом мне выдали красный диплом. Ну, пусть будет, люблю красный цвет!» — цитирует Варвару «Комсомольская правда».

Однако мечты девушки тянутся в несколько иную сферу, нежели журналистика. Ее главное увлечение — это музыка. Весной красавица выпустила свой первый альбом под псевдонимом Barbara Vido. Песни начинающая артистка пишет сама, вокалом занимается с педагогом, а вот с релизом пластинки ей помог знаменитый папа.

Однако, как сообщается издание, Варвара выросла самостоятельной девушкой, живет отдельно и денег у родителей на дорогие вещи не просит. Будем следить за карьерой наследницы ведущего «Поля чудес».

Напомним, Варвара родилась в третьем браке Якубовича с Мариной Видовой — сотрудницей телекомпании «ВИD». От предыдущего брака у шоумена также есть сын Артем и уже взрослая внучка Софья.

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