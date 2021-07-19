Талантливая девочка: Алсу поделилась записью вокальной импровизации младшей дочери Микеллы

Наследница исполнительницы, судя по всему, пойдет по стопам звездной матери.

Певица Алсу в Instagram поделилась видеозаписью, на которой ее младшая дочь Микелла красиво поет. Надо отметить, что у девушки прекрасный голос. Судя по всему, она пойдет по стопам своей звездной матери и станет яркой исполнительницей.

Заметим, что в комментариях отметились многие знаменитости. К примеру, композитор Игорь Николаев поставил сердечко. «Какая умница», — заметила со своей стороны певица Валерия.

Остальные пользователи также отвесили в сторону девушки вполне заслуженные комплименты. «Талантливая девочка. Она должна стать знаменитее своей мамы», «От голоса Алсу мурашки идут по коже. Конечно, у Микеллы все шансы стать не менее известной певицей. Очень красивая и талантливая девочка. Храни ее господь», «Просто заслушиваюсь. Очень душевно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Микелла Абрамова участвовала в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. После слепых прослушиваний она попала в команду к украинской исполнительнице Светлане Лободе и стала финалисткой.

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