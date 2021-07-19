«Опускает с небес на землю»: дочь Мэтта Деймона борется со звездной болезнью отца

Актер рассказал, что его наследница Изабелла отказывается смотреть хорошие фильмы с его участием.

У голливудского актера Мэтта Деймона четыре дочери (и при этом одна жена, что является такой редкостью в киноиндустрии). Старшая из наследниц звезды, 15-летняя Изабелла, несколько раздражает своего отца тем, что не хочет смотреть его фильмы. И чем более удачной получилась картина, тем больше протеста она вызывает у юной девушки. Об этом мужчина сам рассказал в передаче CBS Sunday Morning.

«Она не хочет смотреть какие-либо фильмы с моим участием, которые, по ее мнению, могут оказаться хорошими. Ей просто нравится меня бесить», — поделился 50-летний Мэтт.

Однажды папа и дочь поговорили про китайский блокбастер «Великая стена» 2016 года. Девочка назвала его просто «Стеной», а Деймон подчеркнул, что в названии есть слово «великая».

«Пап, в этом фильме не было ничего великого», — процитировал Изабеллу Мэтт. — Она опускает меня с небес на землю».

Актер добавил, что, не смотря ни на что, его семья уважает его работу и понимает, как много кино значит для него.

Напомним, что Деймон женился в 2005 году на аргентинке Лусиане Барросо, работавшей барменом. Женщина родила актеру троих дочерей, к тому же у нее есть девочка от первого брака, которую Мэтт принял в свою семью.

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