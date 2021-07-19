«Волосы больше всего скапливают негатив»: Гоген Солнцев подстригся под ноль

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram поделился кадром, на котором он запечатлен полностью лысым. Судя по всему, фрик решился на кардинальную смену имиджа. При этом он стал брутальным.

«Психологи и конспирологи рекомендуют иногда сбривать волосы под ноль, потому что, по их мнению, волосы больше всего скапливают негатив. Вот мне интересно, волосы только на голове сбривать надо или по всему телу негатив собирается?! А вы верите в данную теорию? Частенько себе устраиваете такие «разгрузочные дни»? P.S. Лысых девочек в школе дергают за брови?!» Гоген Солнцев

«А Катюха ваша тоже стала лысой? Фото в студию», «При всей твоей харизматичности ты парень очень умный и еще не раз удивишь. Успехов тебе и счастья на долгие годы», «Теперь тебя, Илья, на улице не узнают», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев женат на пожилой даме Екатерине Терешкович. При этом у его супруги порой возникают проблемы с алкоголем. Она проходит лечение в различных клиниках.

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