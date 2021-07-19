Неожиданно: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут уехать из Лондона

Старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцу Джорджу — исполнится восемь лет уже 22 июля. Он вместе со своей сестрой Шарлоттой посещает частную школу Томаса в Баттерси, на юго-западе Лондона, где учатся дети до 13 лет. Но в последнее время инсайдеры утверждают, что Кейт и Уильям присматривают для мальчика школу в Беркшире. Это значит, что они могут уехать из Лондона.

Как пишет Daily Mail, возможно, Кембриджские выберут школу, которая работает по принципу пансионата. В Беркшире достаточно таких учебных заведений с высоким рейтингом. К слову, сам Уильям и его брат, принц Гарри учились в школе Ландгроув в Беркшире до 13 лет. А возможно, что семья и вовсе уедет из Лондона.

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Отметим, что Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей — принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту.

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