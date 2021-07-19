«Это Геленджик!»: Постовалов из «Уральских пельменей» показал Корневу в купальнике у бассейна

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов в Instagram представил забавный ролик, на котором можно увидеть его коллегу по юмористической команде Ксению Корневу в купальнике. Звезды вместе проводят время в Геленджике. Они разыграли сценку из популярного фильма «Триста спартанцев».

В какой-то момент Ксения Корнева, стоящая у края бассейна, задает Роману Постовалову вопрос: «Это Спарта?» На это он отвечает: «Это Геленджик!», после чего наносит удар ногой по подруге, которая падает в бассейн.

«Это Геленджик, детка! Женщины! Не волнуйтесь, у меня нежная, очень нежная нога. Даже Панин таких нежных ног не видал. Ксюша и ее самооценка не пострадали! Мы просто дурачимся!» Роман Постовалов

Напомним, что Роман Постовалов и Ксения Корнева — одни из лидеров «Уральских пельменей». У команды как раз в эти дни проходит тур по южным городам России. Так 19 июля они выступят в Туапсе, а 20 и 21 июля — в Сочи.

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