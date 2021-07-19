«На карту поставлены большие деньги»: Меган Маркл и принц Гарри подверглись критике

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри уехали жить в США. Осенью пара заключила два больших контракта с Spotify и Netflix на многомиллионные суммы. Однако претворять в жизнь свои планы не спешит. С начала июня они ушли в пятимесячный отпуск по уходу за новорожденной дочкой Лилибет Дианой. В связи с этим герцоги уже подвергаются давлению со стороны компаний, а также критике со стороны американцев.

«Мы полагаем, что Гарри и Меган по-прежнему финансово независимы. Но идет давление, чтобы они выполнили эту сделку. На карту поставлены большие деньги», — пишет Geo News.

Добавим, что принц Гарри планирует вернуться в Лондон уже в сентябре. Возможно, компанию ему составит и Меган Маркл с детьми. Ранее стало известно, что пара планирует крестить Лилибет в Лондоне, на глазах у королевы.

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