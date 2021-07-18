«С какой-то уткой вдвоем плавали»: Ксения Алферова искупалась в реке под ливнем

Утром 18 июля актриса Ксения Алферова поделилась в подписчиками в Instagram своими эмоциями: 47-летняя актриса отправилась плавать в реке во время ливня. Женщина поделилась, что ощущает себя «абсолютно водоплавающим созданием», и если видит где-то водоем, то не может устоять от соблазна окунуться в него. Причем погода и температура для жены Егора Бероева не важны.

«Я купалась одна в реке под абсолютным ливнем! — с восторгом рассказала Ксения, которая включила видео, не успев даже обсохнуть после заплыва. — Гром гремел вдалеке, и мы (смеется) с какой-то уткой вдвоем плавали. Она потом улетела, а я продолжала наслаждаться. Это какой-то детский, совершенно невозможный восторг — давно таких чувств не испытывала, когда над тобой вода, под тобой вода, причем внутри значительно теплее, чем снаружи. В общем, советую».

Подписчики Алферовой поблагодарили ее за эмоции, но напомнили о том, что купаться во время грозы весьма опасно, так как есть вероятность получить удар молнией.

«Нельзя забывать, что вода – отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Любителям купаться и рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от водоема», — напоминают сотрудники МЧС.

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