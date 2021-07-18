«Жалко!»: Дюжев вспомнил, как Мамонов рассказывал о своей подготовке к смерти

17 июля Россия простилась с актером и музыкантом Петром Мамоновым. На траурной церемонии в Донском монастыре побывал и коллега усопшего Дмитрий Дюжев. В это день он вспомнил и рассказал поклонникам, как однажды Мамонов при нем рассуждал о жизни и смерти.

Это произошло, когда артисты летели рядом в одном самолете. Петр Николаевич весь полет просидел в наушниках. Дмитрий спросил его, что слушает известный музыкант. Оказалось, что тот внимал проповеди святого Иоанна Крестьянкина. А потом пожилой актер заговорил об уходе в мир иной.

«Я ложился в «Острове» в гроб. Строгая вещь. Четыре стеночки и крышка – ни Евангелия, ни икон, ничего нет, — цитирует Дюжев Мамонова в Instagram. — С чем ляжем? Что я собрал? Записывать умею, водить машину умею, тем-то пользоваться умею. Прощать не умею, не раздражаться не умею, отдавать, чтобы не было жалко, не умею. Все, что в вечности пригодится, все, что потрогать нельзя – не умею. А я научился за эту жизнь тысяче ненужных там вещей. Что же делать? Отлипать потихоньку. Как липучку от раны потихоньку отрывать. Господь дал дом огромный. Хожу я там, нравится мне – у меня и спальня, и кабинет, и все это придется оставлять. Жалко! Виниловых пластинок четыре тысячи штук избранных коллекция – жалко! А потом смотрю – не так уж и жалко со временем. С радостью вижу в себе начатки отлипаний. Вот на что стоит тратить жизнь – на подготовку к вечности».

Напомним, после распада своей рок-группы «Звуки Му» в середине 90-х Мамонов ударился в православную веру. В 2006 году он сыграл роль старого монаха в фильме «Остров» (вместе с Дюжевым, кстати). Проникновенная картина была отмечена множеством премий «Золотой орел» и «Ника» и заставила многих людей обратиться к вере. В конце июня 2021 года актер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом. 15 июля он скончался в возрасте 70 лет. Похоронен в городе Верея Московской области.

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