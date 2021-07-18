«Намечается жара»: Даня Милохин похвастался физической формой

В одной из последних публикаций личной страницы в Instagram блогера Дани Милохина появилась запись, на которой знаменитость предстал в боксерских перчатках. Примечательно, что это была не только тренировка, но и ответное слово артиста перед «дуэлью».

Оказалось, что Милохин умеет не только снимать ролики для Tik-Tok, но и владеет приемами смешанных единоборств. Даня показал мощный удар ногой с разворотом корпуса. А также сказал, что принимает вызов своего друга и коллеги по Tik-Tok — хаусу — Артура Бабича.

Ранее Бабич показал свой рельефный торс и вызвал Милохина на бой.

Артур пригласил друга на ринг. К слову, там Милохин и оказался:

«Артур Бабич, я соглашаюсь на твой вызов, я принимаю твой вызов. Но бой будет по правилам смешанных единоборств».

Поклонники Дани остались в восторге от спортивных навыков блогера. Они завалили звезду комплиментами в комментариях под роликом:

«Ты его на раз-два», «Жара намечается», «Вай, какой красивый», «Ну просто краш», «Секси», «Самый лучший», «Бабичу не выжить», «Победа за Даней», «Красавчик».

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