«Булочка с изюмом»: Мария Кравченко впечатлила сочным бюстом

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей участницы женского комедийного проекта Comedy Woman — Марии Кравченко — появились фото знаменитости в бассейне. Примечательно, что пляжный наряд артистки свел с ума ее поклонников.

Кравченко облачилась в сплошной купальник василькового цвета. Знаменитость вынырнула из воды и в изящной позе снялась у лесенки бассейна. Также Мария завершила образ солнечными очками с широкой прямоугольной оправой. Она обняла надувного бегемотика и плавала с ним в воде с шариками.

«Освежаемся, фрешимся, прохлаждаемся», — отметила отдыхающая Мария.

Фанаты артистки признали, что мокрый купальник Кравченко эффектно подчеркнул выдающиеся формы. Наряд Марии с глубоким декольте не скрыл упругие груди яркой актрисы.

«Такая милая, такая сладкая и талантливая золотая рыбка», «Принцесса, как всегда, обалденная красотка», «Молодо выглядишь», «Воу, секси-леди!», «Как всегда, выглядишь на 20 и очень сексуальна», «Булочка с изюмом», «Фигура-космос», «Шикарная», «Красотка, великолепно выглядишь», «Все отлично, но я одну хочу узнать: вы замужем?», «Какая хорошенькая!», — написали восхищенные поклонники Кравченко.

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