«Шикарнейшая»: 39-летняя Брежнева в кроп-топе и велосипедках блеснула фигурой во всей красе

Певица после тренировки не постеснялась показать себя без макияжа и укладки.

Вера Брежнева раньше выступала в составе группы «ВИА-Гра». Девушка обладает стройной фигурой и красивым голосом. Ко всему прочему, она любит выглядеть женственно, поэтому носит облегающие платья. Обычно жена Константина Меладзе много работает и лишь изредка ездит в отпуск. Но после пандемии она стала больше времени проводить с семьей. Этим летом артистка отдыхает в Италии, где у нее есть особняк.

Почти каждый день Вера хвастается летними нарядами. Она носит льняные костюмы и шелковые платья. Певица любит устраивать прогулки в саду и посещать разные города. При этом она всегда находит время на спорт. Накануне девушка опубликовала видео, снятое после тренировки. Брежнева предстала в велосипедках и кроп-топе. Она села на корточки, показав плоский живот и красивое декольте.

Примечательно, что в 39 лет певица не боится показывать себя во всей красе. Она была без макияжа, а волосы собрала в небрежный хвост. Естественный вид артистки восхитил ее поклонников. «Шикарнейшая», «Самая красивая», «Даже в этой позе выглядите прекрасно», «Это для Костика?», «Какое декольте», «Как не восхищаться этой женщиной», «Хороша до безумия», «Какой наливной бюст», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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